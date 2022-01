Saab va moderniser les Gripen hongrois

Une mise à niveau MS20 Block 2

L'avionneur Saab va porter au standard MS20 Block 2 les Gripen hongrois, lesquels vont bénéficier d'un certain nombre d'améliorations. Cette modernisation augmente considérablement les capacités de combat et de communication du Gripen, ainsi que l'accès à une large gamme d'armes pouvant être intégrées aux chasseurs Gripen de l'armée de l'air hongroise. La capacité de détection est améliorée par une mise à niveau du radar PS-05/A Mk 4, ce qui signifie que la portée de poursuite des cibles air-air ainsi que les performances augmenteront de manière significative. Cela permettra une meilleure capacité de détection des petites cibles air-air, une meilleure suppression des échos parasites, et apportera un potentiel de croissance pour de nouveaux développements dans les modes air-air et air-sol.

Meteor et GBU

La mise à niveau MS20 Block 2 de la flotte de Gripen de la force aérienne hongroise améliore également les capacités de communication en renforçant la fonctionnalité "[data]Link 16" (liaison de données de l'Otan) et en actualisant les communications vocales selon la dernière norme de communication sécurisée de l'Otan. La capacité d'identification des aéronefs de la coalition sera également améliorée grâce à l'introduction du dernier IFF mode 5 de l'Otan (Identification Friend or Foe, identification ami ou ennemi). Cette mise à niveau permettra à la Hongrie de choisir parmi une plus grande sélection d'armes à installer sur ses Gripen : l'IRIS-T - soit le missile infrarouge air-air à portée visuelle , la GBU-49 - soit la bombe à guidage laser et le Meteor -soit le missile avancé à longue portée et à guidage radar, supérieur aux autres missiles de son type.