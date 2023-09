Saab termine l'acquisition de CrowdAI aux États-Unis.

Les opérations futures se dérouleront principalement à San Diego, en Californie. 'Cette acquisition est une autre étape dans notre stratégie de croissance internationale alors que nous cherchons à assurer que Saab est bien positionné sur les marchés clés et à maintenir notre avantage concurrentiel. CrowdAI aidera Saab à améliorer notre portefeuille existant avec des capacités d'IA / ML', déclare Micael Johansson, président et PDG de Saab.

CrowdAI, entreprise connue pour son innovation en IA, rejoint Saab.

CrowdAI est connu pour sa plateforme sans code pratique et conviviale pour l'IA spécifique à la mission et son travail de pointe utilisant la vision par ordinateur à double usage pour les applications militaires. 'Rejoindre Saab est une étape mémorable pour nous. Je suis impatient de contribuer au travail important de Saab à travers les industries et marchés', dit Devaki Raj, PDG et co-fondatrice de CrowdAI.