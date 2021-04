Saab: Résultats financiers en progrés

Résultats Trimestriels

Les résultats financiers de la société suédoise sont globalement dans le vert. Sur cette période, les commandes ont atteint les 5,8 milliards de couronnes suédoises (environ 57,19 millions d’euros) et le carnet de commande 97,2 milliards de couronnes suédoises (environ 9,57 milliards d’euros). Pour la même période en 2020, les résultats de SAAB ont été de 4,8 milliards et 90,2 milliards respectivement. En revanche, la trésorerie opérationnelle reste négative (-160 millions de couronnes), mais moins que sur la même période en 2020 (-1,58 milliards de couronnes). Signe que la société suédoise a dû dépenser plus qu’elle n’a gagné.

Rebond sur les marchés de la défense

Le rapport présenté M. Johansson, PDG du groupe, fait référence à « une activité favorable » dans le secteur de la défense, du fait de besoins plus importants. Ce sont les commandes passées par le ministère de la Défense suédois qui expliqueraient les résultats positifs de SAAB. La firme au griffon – son symbole- espère également remporter, avec le Gripen, le marché de remplacement des 64 Boeing F/A-18 C/D Hornet actuellement en service en Finlande (projet finlandais HX). Le BAFO (Best and Final Offer) sera déposée fin avril.

Projets pour le futur

Parmi les programmes auquel SAAB coopère, le programme « T-7 » Red Hawk, construit par Boeing Défense pour remplacer le Northrop T-38 Talon. SAAB y est chargé du fuselage. Le rapport financier indique que la phase de développement et la délivrance de tous les fuselages seront terminés cette année. Le premier fuselage a été délivré à Boeing le 20 avril dernier. Parmi les autres projets de SAAB figurent le GlobalEye, un avion militaire destiné à la détection et au commandement aéroporté, et le sous-marin A26.