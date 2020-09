Saab propose le Gripen à la Croatie

Gripen.

Saab a annoncé le 9 septembre avoir fait une proposition à la Croatie visant à équiper son armée de l'air de 12 Gripen C/D. L'offre a été faite à travers la FMV, administration suédoise de matériels de défense, et l'ambassade de Suède en Croatie. L'offre inclut également un volet « retours industriels », permettant ainsi de soutenir le développement de l'industrie de défense croate et d'assurer des débouchés économiques et la création d'emplois. Saab estime qu'environ 500 emplois pourraient ainsi voir le jour en Croatie grâce à ce contrat.



Coopération.

A travers cette offre, l'industriel suédois entend également se positionner aux côtés de la Croatie et construire une relation de long terme. Saab joue également la carte de l'interopérabilité en rappelant que le chasseur multi-rôle est employé par de nombreuses armées européennes. « L'avion est en service opérationnel dans les forces aériennes de Suède, de Hongrie, de République Tchèque, d'Afrique du Sud et de Thaïlande », détaille par ailleurs l'avionneur. Prague et Budapest emploient d'ailleurs le chasseur pour la conduite de missions de police du ciel au profit de l'OTAN.