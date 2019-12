Saab livre une installation de maintenance mobile à la Hongrie

L'armée de l'air hongroise bénéficiera désormais d'une solution mobile pour assurer la maintenance de ses avions et autres véhicules. La livraison découle d'un contrat signé entre Saab et le ministère hongrois de la Défense en décembre 2018. « C’est un jalon important pour Saab car il s'agit de la première commande d'une solution DAM complète », souligne Ellen Molin, vice-présidente principale et responsable du support et des services du secteur d'activité de Saab. Le DAM (Deployable Aircraft Maintenance facility) de Saab comprend un hangar et des conteneurs de maintenance de première ligne pour le stockage, la protection et la maintenance des appareils et un camouflage multispectral Barracuda intégré qui offre une protection contre la détection dans les bandes de fréquences radar visuel, proche infrarouge, infrarouge à ondes courtes, infrarouge thermique et à bande large.

Le système DAM, qui peut être déployé en environ 48 heures, offrira une certaine flexibilité à l’armée de l’air hongroise et réduira la dépendance vis-à-vis des infrastructures stationnaires pour la maintenance et la protection des appareils. La Hongrie exploite actuellement 14 chasseurs Gripen C/D dans le cadre d'un contrat de location-achat avec le gouvernement suédois.