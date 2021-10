Saab livre la troisième section arrière du T-7A Red Hawk

Troisième avion et premier à voler...

C'est le 10 septembre 2021 que Saab a envoyé de Linköping en Suède vers Boeing à St. Louis, dans le Missouri, la section arrière qui sera utilisée pour le troisième T-7A Red Hawk destiné aux essais en vol. La production et l'envoi de la section arrière de la cellule constituent la dernière étape de la contribution de Saab à la phase de développement technique et de fabrication (EMD) du T-7A Red Hawk pour l'armée de l'air américaine. Une fois la phase EMD achevée, la toute nouvelle usine de Saab à West Lafayette, dans l'Indiana (États-Unis), se chargera de la production des sections de cellule arrière pour le programme T-7A. "Cette cellule fera partie du premier T-7A à voler et constitue une nouvelle étape vers le début de la production dans notre toute nouvelle usine ultramoderne de West Lafayette, dans l'Indiana", a déclaré Jonas Hjelm, vice-président senior et directeur du secteur aéronautique de Saab.

...Après une première livraison en avril 2021

Boeing a assemblé la section arrière de Saab avec la section avant. La section arrière avec les sous-systèmes installés - hydraulique, carburant et système d'alimentation secondaire - s'étend de derrière le cockpit jusqu'à l'extrémité de l'avion. En avril 2021, Saab a livré sa première section de cellule arrière de T-7A Red Hawk, suivie de la deuxième livraison en juillet 2021.

Du T-X au Red Hawk en 36 mois

Le T-7A Red Hawk est un tout nouveau système avancé d'entraînement des pilotes conçu pour l'armée de l'air américaine afin de former la prochaine génération de pilotes de combat pour les décennies à venir. L'avion a bénéficié de l'approche de Saab et Boeing en matière de conception, d'ingénierie et de production d'avions militaires, qui a vu l'avion T-X précédent passer du concept au premier vol en seulement 36 mois.