Saab dévoile ses résultats financiers pour le premier semestre 2021

Résultats du premier semestre 2021

La marque au griffon - son symbole – confirme sa bonne santé financière pour les six premiers mois de l’année 2021. Par rapport à la même période pour 2020, ses ventes ont augmentées pour atteindre 19,219 milliards de couronnes suédoises- 1,88 milliards d’euros au taux actuel- (contre 16,876 milliards de couronnes en 2020, soit 1,65 milliards d’euros au taux actuel) tandis que le revenu net est passé à 910 millions de couronne (contre 860 millions sur les six premiers mois de 2020). Globalement, tous les résultats sont en augmentation (EBITDA, commandes) et en positif, à l’exception de la marge brute (différence entre le prix de vente et le coût de revient) qui a légèrement baissé, en passant à 21,1 % contre 22 % précédemment.

Un secteur de la défense toujours favorable

Selon le rapport de Saab, « le secteur de la défense continue d’être favorable », les commandes auraient augmenté de 7 % pour atteindre 9,9 milliards de couronnes suédoises. Les contrats conclus par Saab ces derniers mois incluent la fourniture de munitions Carl-Gustaf à l’armée américaine pour un montant de 75 millions de dollars, des systèmes d’entraînement pour l’armée des Pays-Bas, et la mise à jour des radars pour les Tornado des Forces aériennes allemandes. En revanche, le rapport ne mentionne pas la cession des activités « télémètres laser de défense » au groupe français LUMIBIRD .

D'autres opportunités

Le groupe suédois fait partie des compétiteurs pour le programme finlandais FX (achat de nouveaux avions de combat). Le gagnant sera désigné à la fin de l’année. Mais c'est surtout le nouveau radar Giraffe 1X qui suscite les plus grands espoirs en raison de l'explosion de la demande à venir sur les systèmes anti-drones qui devient une nécessité impérieuse. Sur ce point SAAB est associé à MBDA qui propose un C2 modulaire, le Sky Warden.