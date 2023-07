Ryanair mise massivement sur l'après-guerre en Ukraine

Ryanair croît au redémarrage prochain des liaisons avec l'Ukraine et a dévoilé le 20 juillet un vaste plan d'investissement pour relancer l'industrie aéronautique du pays. Lors d'une réunion avec le vice-premier ministre pour la restauration de l'Ukraine et ministre de l'Infrastructure, Oleksandr Kubrakov, la compagnie low cost a promis un investissement de plus de 3 milliards de dollars une fois que la guerre aura pris fin et que l'EASA (Agence européenne de la sécurité aérienne) aura déclaré que les vols à destination et en provenance de l'Ukraine seront de nouveau sûrs.

600 vols hebdomadaires

Ryanair a également tenu des réunions à Kiev avec les principaux aéroports ukrainiens (Kiev, Lviv et Odessa). Ryanair s'est engagée à revenir avec des vols à bas prix de et vers l'Ukraine dans les huit semaines suivant la réouverture de l'espace aérien ukrainien. Les avions de Ryanair assureront 600 vols hebdomadaires au départ des principaux aéroports de Kiev, Lviv, et Odessa reliant ces villes à plus de 20 capitales de l'Union européenne. En outre, Ryanair prévoit d'ouvrir des vols intérieurs quotidiens entre Kiev, Lviv et Odessa, dès que ces aéroports seront en mesure de les accueillir.

30 nouveaux Boeing 737 MAX basés

Ryanair prévoit de proposer, au cours des douze premiers mois de l'après-guerre, plus de cinq millions de sièges à destination, en provenance et à l'intérieur de l'Ukraine, pour atteindre plus de 10 millions de sièges sur une période de cinq ans. Ryanair, le gouvernement ukrainien et ses principaux aéroports se sont engagés à reconstruire rapidement l'aviation ukrainienne, et Ryanair basera jusqu'à 30 nouveaux Boeing 737 MAX d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars dans les trois principaux aéroports ukrainiens, ce qui permettra aux citoyens ukrainiens et aux visiteurs d'accéder à des bas tarifs, alors que l'Ukraine reconstruit son économie dans un environnement post-invasion.