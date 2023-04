RwandAir atterrit à Paris à partir du 27 juin 2023

RwandAir : trois fréquences par semaine entre Paris et Kigali

A compter du 27 juin prochain, RwandAir assurera trois fréquences hebdomadaires directes entre Paris et Kigali. Le vol WB700 décollera de Kigali les mardis, jeudis et samedis à minuit et 30 min pour se poser à 9h30 min du matin à Paris. Les vols du retour se feront les mardis, jeudis et samedis à 21h30 min de Paris avec arrivée à Kigali à 6h00. Une bonne gestion des fuseaux horaires et des ressources équipages.

Trois Airbus A330 pour le long-courrier

Pour son réseau long-courrier, RwandAir dispose de trois Airbus A330 dont deux en propre, un Airbus A330-200 et un A330-300 dont l'âge moyen est inférieur à 7 ans et auxquels s'ajoute un A330-200 pris en location. Les A330-200 sont aménagés en trois classes pour un total de 244 passagers (20 en classe Affaires, 21 en Economie Premium et 203 en Economie). L'A330-300 prend 30 passagers de plus (10 de plus en classe Affaires et 20 de plus en classe Economie).

Correspondance à Kigali

RwandAir ne vise pas uniquement le trafic point à point entre Paris et Kigali. Elle propose des correspondances sur le Ghana, le Kenya, le Nigeria et l'Afrique du Sud. De quoi pousser les voyagistes à proposer des combinés. Avec à terme un aéroport flambant neuf dont la première tranche aura la capacité de traiter annuellement un million de passagers et 150 000 de tonnes de fret. La nouvelle plate-forme de Bugesera devrait être opérationnelle d'ici à la fin de cette année.