Russie : Vers un Come-back de Mig ?

Monomoteur de cinquième génération

Au début du mois le patron de Rostec, Serguei Chemezov a confirmé que Mig s’était vu confier la réalisation d’une plateforme de combat de 5e génération monomoteur et dronisable. Il s’agirait ci de remplacer les chasseurs multi-rôle Mig-29 et Mig-35 tant au profit des forces aériennes que navales. Ce développement auto-financé pour le moment par Rostec a été initié en 2015 avec le projet LMFS, afin de capitaliser sur les travaux originaux menés sur le prototype de cinquième génération Mig 1.44 avant que celui-ci ne soit supplanté par le PAK-FA/Su-57 de Sukhoi. On se souvient tout particulièrement des recherches menées par le bureau d’études Mikoyan pour « absorber » les ondes radar grâce à un plasma électromagnétique qui aurait été généré tout autour de la cellule. Les EAU pourraient capitaliser sur un tel programme puisqu’en février 2017 ils avaient signé un accord avec les russes pour réaliser en moins de 10 ans un avion de cinquième génération monomoteur.

Arctique

Afin de protéger les assets stratégiques russes dans l’arctique, les autorités russes ont décidé de planifier la modernisation d’une troisième de 60 Mig 31 au standard BM (8 en 2006, 54 en 2014). Si le vénérable intercepteur russe présente toujours des performances hors normes (vitesse de 3200 km/h, plafond de 26000 m), ce nouveau standard ne lui permettra pas seulement de disposer d’une avionique et de capteurs de nouvelle génération afin de traiter simultanément 6 cibles, son rayon d’action serait porté à 4000 km afin de mener des opérations de reconnaissance à haute altitude mais surtout d’intercepter des plateformes furtives. Une attention toute particulière a été portée sur ses capacités d’interaction avec la ceinture de radars de contre furtivité actuellement en déploiement sur la côte arctique russe avec les systèmes Voronej, Rezonans, ou encore Nevo-M. Déployés au sein du district militaire central de Krasnoyarsk, trois nouveaux Mig-31BM viennent d’être déployés à proximité de l’Alaska sur la base d’Anadyr

Armements futuristes

Mais surtout, n’oublions pas que le standard BM a été pensé pour intégrer deux armes disruptives de l’arsenal russe : Le missile hypersonique Khinjal, et un second encore plus imposant, le 79M6, photographié en septembre 2018 sur la base moscovite de Joukovsky. Ce missile balistique aurait pour but de ressusciter le programme Ichim/Kontakt qui avait non seulement pour but de mettre en orbite un satellite en orbite basse avec un délai de préavis de quelques heures, mais surtout de détruire grâce à un « véhicule tueur » les satellites militaires américains les plus critiques… ceci sans doute pour préparer l'arrivée du Mig-41 annoncé l'été dernier par le pdg de Mig en personne Ilia Tarasenko. Cet avion de 6e génération serait un intercepteur spatial habité, comme jadis le Mig-105 partie intégrante du programme Spiral, en mesure de neutraliser notamment les missiles hypersoniques.

Le mois prochain Air&Cosmos consacrera un dossier spécial au renforcement des capacités anti-aériennes russes dans l’arctique.