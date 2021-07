Russie : UEC se penche sur la motorisation hydrogène

UEC lance ses travaux sur l'hydrogène...

Le motoriste russe United Engine Corporation a lancé des travaux de développement de moteurs d'avion et de groupes auxiliaires de puissance au sol fonctionnant à l'hydrogène. "Nous envisageons deux technologies de base : la combustion directe de l'hydrogène en tant que carburant dans des turboréacteurs modifiés et la transformation électrochimique de ce même carburant en énergie électrique à l'aide de piles à combustible", a déclaré Youri Chmotine, PDG de United Engine Corporation.

...Avec le soutien des instituts scientifiques

United Engine Corporation a mis en place un groupe de travail pour le projet récemment (été 2021 a précisé Rostec, sans donner plus de précisions) et a lancé des travaux de conception expérimentale. Le groupe de travail comprend des spécialistes de différentes entreprises rattachées à United Engine Corporation. Les travaux de développement des unités à hydrogène seront menés conjointement avec des instituts scientifiques, ainsi qu'avec des organisations ayant une expérience pratique de l'utilisation du carburant hydrogène, a indiqué Rostec.

Produire et exporter de l'hydrogène russe

"L'utilisation de l'hydrogène est l'un des domaines les plus prometteurs pour réduire l'empreinte carbone dans l'aviation et le secteur pétrolier et gazier," a déclaré Youri Chmotine. La Russie est prête à entrer sur le marché mondial en tant que leader mondial de la production et de l'exportation d'hydrogène, a déclaré précédemment le vice-premier ministre russe Alexandre Novak. Comme l'a déclaré précédemment le ministre russe de l'industrie et du commerce, Denis Manturov, l'hydrogène sera l'avenir immédiat des transports. Les autorités russes discutent actuellement du concept de développement des transports électriques et à hydrogène en Russie.