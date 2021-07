Russie : UEC dévoile la maquette de son premier moteur hybride

Un groupe hybride signé UEC

Une maquette de moteur d'avion hybride a été présentée pour la première fois sur le stand d'United Engine Corporation au Salon international de l'aviation et de l'espace Maks édition 2021. La maquette se compose d'un turbomoteur, de moteurs électriques, d'unités électroniques de puissance, d'un générateur électrique et d'une batterie. Ce groupe motopropulseur est prévu pour les drones de nouvelle génération.

150 kW en 2022 puis 500 kW en 2023

"En 2022, nous prévoyons de créer le premier démonstrateur à moteur hybride, capable de produire environ 150 kW. Ce démonstrateur sera ensuite utilisé pour tester un modèle d'une puissance ultime de 500 kW d'ici 2023", a déclaré Mikhail Shemet, directeur adjoint des projets de moteurs prospectifs chez UEC-Klimov. Le démonstrateur de moteur hybride de 500 kW est basé sur le moteur VK-650V. Les hélicoptères légers polyvalents et des drones d'une masse au décollage comprise entre 2 et 8 tonnes, des avions de ligne locaux légers, des taxis aériens et divers modèles d'ADAV (aéronefs à décollage et atterrissage verticaux) pourraient potentiellement utiliser cette motorisation. Après la première étape du projet, un objectif supplémentaire a été déterminé pour développer une application marine d'une puissance de 200-250 kW.