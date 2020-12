Russie : UAC devient la pièce maîtresse de Rostec

UAC incorporée à Rostec

La Russie continue de consolider son industrie de la défense et maintenant son industrie aéronautique, autour de sa plus grande entreprise publique de défense, Rostec. Selon cette dernière, l’incorporation d'United Aircraft Corporation permettra au pôle aviation de Rostec de bénéficier d'un chiffre d'affaires d'environ 15 milliards d'euros, propulsant la société d’État parmi les principaux constructeurs aéronautiques mondiaux. Avec UAC maintenant sous le contrôle de Rostec, l’ensemble de la chaîne de production d’aéronefs a été combiné en une seule entité, qui devrait renforcer la coopération de production entre les constructeurs d’avions et les fournisseurs de pièces.

92 % d'UAC

Suite à l'annonce de Vladimir Poutine en octobre 2018, Rostec avait pour objectif d'acquérir une participation de 92 % au sein d'UAC. Le transfert de la participation restante a été ralenti et rien n’a été communiqué sur les avancées à la fin de 2020. La pandémie du COVID-19 a très probablement ralenti la transition. UAC est la pièce maîtresse de Rostec, qui détient aujourd’hui la majorité des actifs aéronautiques russes sous son égide. En complément d’UAC, l’entreprise contrôle Russian Helicopters, United Engine Corporation et environ 750 fournisseurs de composants qui travaillent avec UAC.

Vers un acteur international sur le marché aéronautique

Les efforts visant à transformer les activités d'United Aircraft Corporation se poursuivent. L’entreprise a accéléré ses efforts pour mieux consolider ses activités variées sous une structure unique. L’objectif est de transformer l’entreprise en acteur international sur le marché de l’aviation. La décision la plus récente a été de renommer Sukhoi Civil Aircraft Company. Cette nouvelle division a été combinée avec l’UAC-Integration Center et forme maintenant la division aviation commerciale d’Irkout. Les responsabilités de la nouvelle division comprennent le MC-21 et le SSJ-100. Les projets à venir tels que le long-courrier sino-russe CR929 et la relance des turbopropulseurs Iliouchine Il-114-300 seront également sous les auspices de la division. L’entreprise s’attend à ce que la nouvelle structure stimule la productivité, réduise les coûts et évite les licenciements. En outre, cette décision pourrait faciliter la séparation des opérations civiles des unités militaires, qui ont précédemment fait l’objet de sanctions occidentales.

