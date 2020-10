Russie : priorité donnée aux chasseurs de 4e génération

KnAZZ dans le kraï de Khabarovsk

C'est en Extrême-Orient, dans l’usine aéronautique de Komsomolsk-sur-l'Amour (soit la KnAAZ) que la production d’avions de cinquième génération, celle du Su-57 a été mise en place. Mais ce vaste complexe industriel, situé dans le kraï de Khabarovsk, conserve également la chaîne d’assemblage du Su-35S et l'usine Gagarine poursuit activement la construction en série de ces avions de génération 4 ++. Outre le fait qu'ils rivalisent avec ceux de cinquième génération, ces avions sont également un succès à l'export.

15 Su-35S supplémentaires

« D’ici la fin de l’année, nous prévoyons de conclure un contrat d’État supplémentaire pour la fourniture de Su-35S. Le montant du contrat s’élèvera à 70 milliards de roubles » (soit 758 419 801 €), a déclaré Sergueï Choïgou lors d’une réunion avec des représentants de l’administration régionale et du complexe militaro-industriel. La livraison d’une quinzaine de Su-35S de plus à destination des forces aérospatiales russes est envisagée pour cette année et l’année prochaine.

La production pour l'export

La visite de Sergeï Choïgou à l'usine KnAAZ a également permis de constater que quelques contrats export sont en cours d’exécution, concernant entre autres 30 Su-35S avec des livraisons prévues en 2020-2021 et un autre lot de 32 à 34 appareils avec des livraisons prévues entre 2022 et 2024. Dans l’ordre décroissant de probabilité des pays clients figurent l'Egypte, la Chine, l'Algérie, l'Indonésie et la Turquie.

Le Su-27 « de base » est produit depuis la fin des années 1980. La génération actuelle, soit le Su-35S 4 ++ a vu son développement commencer en 2005, lorsque le premier chasseur de cinquième génération au monde, le F-22A Raptor, est officiellement entré en service au sein de l’US Air Force. La production du Su-35S a commencé en 2008, et dix ans plus tard, le nombre d’exemplaires assemblés a dépassé la centaine. Au début de 2020, ce nombre était passé à 120 appareils produits et continue de croître. La première commande du Ministère de la défense de la Fédération de Russie a été passée en 2009 et prévoyait la fourniture de 48 biréacteurs de ce type.