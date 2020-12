Russie : Les premiers Su-57 avec moteur seconde étape seront assemblés en 2022

Cap visé 2022 pour la série

« Nous continuons à travailler sur le moteur deuxième étape [...] et j’espère qu'en 2022, les turboréacteurs seront fabriqués et montés sur les avions, afin que leur production en série soit lancée dans les prochaines dans les prochaines années », a déclaré le chef Rostec, Sergeï Tchemezov. La Russie réalise actuellement les essais en vol du moteur deuxième étape sur le Su-57, a déclaré Chemezov. « Plusieurs prototypes du nouveau turboréacteur ont déjà été fabriqués. Des travaux sont en cours pour finaliser ses assemblages et ses systèmes », a t-il ajouté.

La supercroisière possible

L’article 30, nom de code du turboréacteur dit deuxième étape, sera produit en série à l’UEC-Ufa Engine Production Association (qui fait partie de la United Engine Corporation au sein de Rostec). Ufa avait auparavant fabriqué le premier prototype du moteur deuxième étape qui a débuté les essais en vol en décembre 2017. Il a été signalé plus tôt que les livraisons en série de chasseurs Su-57 de cinquième génération équipés des nouveaux moteurs commenceraient en 2023. Le moteur deuxième étape permettra au chasseur Su-57 de développer une vitesse supersonique sans avoir recours à la post-combustion.

https://www.air-cosmosboutique.com/produit/abonnement-numerique-1-an-aircosmos/