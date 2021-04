Russie: Les mines anti-drones

La BITD Russe se met en ordre de marche

Face à la menace des "loitering munitions" (drones kamikazes), la Russie longtemps en retard dans le domaine de la lutte anti-drones vient de présenter une solution innovante conçue par la société ZALA. ZALA Aero Group est le premier fabricant de drones en Russie, cette compagnie créée en 2005 par 5 jeunes entrepreneur fut rachetée par Kalashnikov en 2015 et compte aujourd’hui plus de 270 personnes. Sa solution présentée il y a quelques jours permettrait d’accompagner des unités autonomes spécialisées (artillerie, cavalerie, infanterie…) en ne rajoutant pas un poids supplémentaire aux unités engagées. Une solution qui viendrait compléter son gilet anti-drones présenté l'été dernier.

Bulle de sécurité

Cette solution anti-drones s’appuie sur le drone kamikaze Lancet-3 guidé depuis le sol doté d’une charge utile de 3 kilos. L’idée est simple, au lieu de les utiliser comme des drones ISR ou suicides, l’ajouts de nouveaux capteurs embarqués couplés à des systèmes de détection au sol leurs permettraient d’effectuer des hippodromes de sécurité de 30 km en autonomie et ce, autour des unités alliées pour pouvoir neutraliser toutes menaces aériennes en explosant à proximité. ZALA indiquant que chacun de ces nouveaux systèmes Lancet pourrait rester en vol plus d’une dizaine d’heures, avec une possibilité de reconditionnement rapide pour les lanceurs non-utilisés. La plus-value et l’efficacité de ce système s’appuieraient sur le nombre élevé de lanceurs en vol au même moment, et donc la densité de cet essaim. Aucune information concernant les systèmes de détection et les modes de guidage n’ont été révélés.

Rattraper le retard dans la lutte anti-drones

Cette montée en puissance rapide de la BITD Russe sur cette thématique fait suite aux conflits en Libye, Syrie et au Haut-Karabagh ou les systèmes anti-aériens ont pu être facilement pris en défaut par les drones tactiques armés et suicides, qu'ils soient turcs ou israéliens. Symboliquement, la vidéo de présentation de ZALA montre la destruction en vol d’un drone Bayraktar TB2. Les Etats-Unis testent également l’usage de petits drones intercepteurs dans le cadre du programme GBAD (Ground-Based Air Defense).