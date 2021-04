Russie : Le missile hypersonique anti-naval Zircon déployé d'ici la fin de l'année

Calendrier respecté

Le 20 avril 2021, lors d’une réunion du conseil d’administration militaire, le ministre de la Défense Sergei Choigou a confirmé le déploiement du missile 3M22 Zircon pour la Flotte du Nord d’ici la fin de l’année. Dans le détail, seront premièrement équipés les navires de première ligne puis les sous-marins nucléaires d’attaque. Dans le même temps, la Flotte du Nord recevra 245 nouveau "systèmes d’armes" et verra sa proportion de soldats professionnels passer de 97 à 99,2 %.

Modernisation de la Flotte

Symbole du retour de la Marine Russe, les croiseurs de bataille Amiral Nakhimov et Pierre le Grand en seront les premiers équipés. Pour cela, ils disposeront des VLS 3S14 qui permettent le lancement des Zircon, mais aussi des missiles Oniks et Kalibr. Chaque croiseur de classe Kirov pourrait ainsi emporter un maximum de 72 missiles hypersoniques. Devraient ensuite suivre les frégates classes Amiral Gorshkov et Amiral Grigorovich pour terminer avant 2027 par les corvettes des classes Buyan, Karakurt et Gremyashchiy. Les dates d’entrée en service sur les sous-marins ne sont pas encore connues, selon des sources officieuses, les tests concernant le Zircon à changement de milieu seraient encore en cours. Rappelons que le futur missile hypersonique indien Brahmos II partagera des briques technologiques du Zircon.

SS-N-3

Le SS-N-33 (code OTAN) est un missile de croisière antinavire hypersonique conceptualisé depuis les années 1990. Construit par Mashinostroyeniya, sa portée varie de 500 à 1000 km selon la trajectoire de vol (balistique, ou "sea skimming"). En 2017, lors d’un test, il aurait atteint la vitesse de mach 8 le rendant totalement invulnérable face aux défenses aériennes occidentales actuelles. Seconde plus-value de ce système, son nuage de plasma qui absorberait les ondes électromagnétiques, le rendant ainsi furtif. Pour son guidage, il utiliserait des radars passifs et actifs gérés automatiquement, lui permettant de limiter la possibilité d’une détection prématurée. Il n’est pour l’heure pas prévu qu’il emporte une charge nucléaire, son cahier des charges précisant qu’il s’agit uniquement d’une arme de théâtre.