Russie : En attendant le Tu-95MSM

Tu-95 au-dessus de l'Amour

En attendant les Tu-95MSM, le ministère russe de la défense a publié des images de Tu-95MS survolant la région de l'Amour -l'extrême orient russe, situé au nord de la Chine- au cours d'un vol d'une durée de onze heures. Selon toute vraisemblance, les appareils ont décollé de la région de Chukotka et ont été interceptés à un moment de leur mission par des Lockheed F-22 Raptor de l'US Air Force.

20 Tu-95 au standard MSM

De son côté la version modernisée Tu-95MSM a effectué son premier vol à la fin du mois d’août 2020. L'équipage de l'appareil était sous le commandement d'Andreï Voropaev. Le vol, au décollage de Taganrog s'est déroulé à une altitude de 9 000 mètres et a duré 2 heures et 33 minutes. Les systèmes et équipements ont correctement fonctionné d'après l'avionneur. Dans le cadre de la modernisation en profondeur, de nouveaux systèmes ont été installés sur le Tu-95MSM. Figurent notamment un nouveau système de contrôle de l'armement, un équipement de vol et de navigation revu , un système de communication embarqué modernisé ainsi qu'un nouveau radar et un nouvel équipement de ciblage. Un total de 20 bombardiers Tu-95MS devraient bénéficier d'une mise au standard de la version MSM.