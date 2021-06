Russie: Deux nouveaux sous-marins nucléaires à la mer

Démonstration de Force

Ce dimanche deux sous-marins russes ont pris la mer depuis Severodvinsk (région de Arkhangelsk) non loin de la frontière Finlandaise. Cette ville est un important centre de construction navale russe avec le chantier Sevmash. Le sous-marin "Knyaz Oleg" (littéralement "Prince Oleg" , en référence à Oleg Le Sage, prince de Kiev de 879 à 912) entreprend ses essais en mer, alors que le second sous-marin, le "Kazan", part en revanche en mission. Il avait été transféré à la Flotte du Nord début mai.

Détails

Le « Knyaz Oleg » est le cinquième sous-marin du projet 955 "Borey", et le deuxième du projet modernisé 955A "Borey-A" (sous-marin de 4ème génération) . Il est équipé de missiles balistiques Boulava (code OTAN SS-N-32), dont la portée peut être supérieure à 8000km. Trois autres sous-marins de classe "Borey-A" sont en cours de construction Généralissimus Souvorov "Imperator Alexandr III" et "Knyaz Pojarski". La construction de deux autres exemplaires (Dmitry Donskii et Knyaz Potemkine) est prévue. Le K-561 « Kazan » est un SNA de la classe "Yassen-M" (Projet 885 ‘Yassen’), qui désigne les sous-marins dotés de missiles de croisière (SSGN) de 4ème génération, également chargés de la lutte anti sous-marine et de la protection des convois. Le Kazan est équipé de torpilles UGST "Fizik" , dont le rayon d’action est de 500 km, le poids de 2200 kg, et la longueur de 7,2 mètres. L’autre torpille qui équipe le « Kazan » est le USET-80, en service depuis 1980.

Mission en cours