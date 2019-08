Russian Helicopters va présenter le Mi-171A2 au salon Maks

Russian Helicopters a présenté l'hélicoptère convertible Mi-171A2 au salon Maks 2019, qui se tient du 27 août au 1er septembre à Zhukovsky, au sud de Moscou. Selon les souhaits du client, l'hélicoptère peut être utilisé pour le transport de marchandises, ou celui de personnes et ce jusqu'à 20 passagers. Il s'agit du premier appareil certifié de la famille Mi-8/171 en version convertible.

L'hélicoptère participera au programme de vol, à MAKS il sera exposé avec un ensemble d'équipements optionnels conçus pour effectuer un large éventail de tâches. Il s'agit notamment du transport de marchandises et de passagers, des missions de recherche et de sauvetage, de l'évacuation médicale. L'hélicoptère peut ainsi recevoir un ensemble d'équipement de recherche et de sauvetage, avec projecteur, élingage externe et équipement médical.

Cet hélicoptère va être transféré à la compagnie aérienne UTair Airlines, qui exploite déjà le Mi-171A2 puisque les vols commerciaux du nouveau modèle ont commencé en février 2019.

Les spécificités de conception du Mi-171A2 convertible permettent de changer la cabine de l'hélicoptère en cabine passagers en moins d'une heure. Le Mi-171A2 peut transporter jusqu'à 5 tonnes de fret.

L'hélicoptère Mi-171A2 est le plus récent représentant de la famille Mi-8/17. Il dispose d'un système intégré de vol et de navigation numérique KBO-17 (« cockpit tout écran»), qui réduit son équipage à deux personnes. Selon les besoins de l'opérateur, l'hélicoptère Mi-171A2 peut effectuer des missions à des températures allant de -50 à 50°C, à haute altitude.

L'installation de moteurs VK-2500-PS-03 plus puissants dotés d'un système de contrôle numérique a permis d'améliorer de 10 % la vitesse de croisière et la vitesse maximale du Mi-171A2 par rapport aux hélicoptères de type Mi-8/17 et sa charge utile a augmenté de 25 %.