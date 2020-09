Russian Helicopters travaille sur un hélicoptère embarqué

Army 2020.

A l'occasion du salon russe Army 2020, qui s'est tenu fin août, du 23 au 29, sur le site du Patriot Park de Kubinka, Russian Helicopters et le Ministère de la défense russe ont signé un contrat visant au développement d'un nouvel hélicoptère. Cette voilure tournante devra être un hélicoptère embarqué. Les premiers éléments devant accompagner la phase de recherche et développement ont d'ores et déjà été définis par les deux partenaires, bien que les spécificités techniques n'aient pas été dévoilées.



Développement.

Un calendrier de développement a également été mis en place, devant aboutir à la finalisation de la première phase de travaux sous trois ans, rapporte Russian Helicopters. Pour cela, des experts de chez Mil&Kamov participeront au projet, en gardant en tête les missions principales demandées à l'aéronef : recherche et sauvetage, transport de troupes et lutte anti-sous-marine.



Mi-38.

Lors du salon, le Ministère de la Défense russe a également profité de l'occasion pour passer commande auprès de Russian Helicopters pour deux Mi-38 avec cabine aménagée. Deux Mi-38T, la version transport, ont déjà été livrés aux forces russes. Les appareils sont actuellement en test.