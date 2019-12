Russian Helicopters s'attend à signer un gros contrat en 2020

La société de portefeuille prévoit de signer un contrat à grande échelle à long terme pour la vente d'hélicoptères Ka-52M améliorés aux forces armées russes, selon Andrei Boginsky, directeur général de Russian Helicopters, a t-il déclaré à l'agence TASS.

"Il y a eu un nouveau travail de développement sur la mise à niveau ultérieure, que nous avons commencé à réaliser de cette année. Nous espérons que nous parviendrons à des contrats l'année prochaine", a t-il ajouté. 115 machines pourraient potentiellement être acquises par le ministère russe de la défense.

Le KA-52M aura l'avionique et l'autoprotection améliorées, et tirera parti de l'utilisation opérationnelle et du retour d'expérience du KA-52 dans le conflit syrien. Le KA-52 est équipé d'un canon fixe de 30 mm ainsi que de missiles antichars et de roquettes non guidées.