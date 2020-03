Russian Helicopters livre son premier Mi-38 de série

Un Mi-38 d'affaires



La cérémonie de livraison de la première série Mi-38 a eu lieu à l’usine de Kazan Helicopters. « Le Mi-38 est un hélicoptère polyvalent qui comblera la niche vide entre les modèles moyens et lourds Mi-8 et Mi-26. Le Mi-38 peut être utilisé pour le transport de marchandises et de passagers, les opérations de recherche et de sauvetage, et comme appareil d'évacuation sanitaire ou un hélicoptère offshore pour le transport de techniciens aux plates-formes de production de pétrole en mer. La première machine produite en série sera utilisée pour le transport en classe affaires et permettra de transporter jusqu'à 10 personnes », a déclaré le directeur industriel de Rostec Aviation Cluster, Anatoly Serdyukov.

100 hélicoptères d'ici 2030

« La demande d’acheteurs potentiels pour le Mi-38 d’ici 2030 est de plus de 100 appareils », a déclaré le directeur général des hélicoptères russes Andrei Boginsky. La certification russe du Mi-38, propulsé par deux turbomoteurs Klimov TV7-117V, a été obtenue en décembre 2015.