RUAG MRO et les Dornier Do228 de la Royal Thaï Navy

Mission

La marine thaïlandaise utilise ses Dornier 228 depuis 25 ans pour surveiller la zone économique exclusive appelée le «200-mile zone". L'avion et ses équipages effectuent des missions de type ISR dans les eaux territoriales du golfe de Thaïlande à des fins de surveillance des frontières et de lutte contre le commerce et la pêche illégale.

Déroulement des travaux

RUAG modernisera dans un premier temps deux des sept Dornier de la Royal Thaï Navy Dornier, qui sont arrivés sur le site d’Oberpfaffenhofen en Allemagne transporté par un Antonov 124. La mise à niveau comprend tout d'abord un traitement contre la corrosion et le remplacement des aéro-structures endommagées, l'installation d’un nouveau cockpit avec écrans EFIS, de nouveaux équipements de mission, ainsi que la modernisation de l’avionique et des systèmes de liaisons de données pour la transmission au sol ou vers des navires. les pilotes, les membres d'équipage et les techniciens devront être formés sur l'emploi du nouveau système. RUAG MRO International organisera des formations pour les membres d'équipage et techniciens, en Allemagne mais aussi sur site en Thaïlande.

Nouveau radar et caméra FLIR

La RTN a sélectionné le radar RDR-1700B de Telephonics Corporation. Ce radar fonctionnant sur 360° détecte les petites cibles maritimes en haute mer. Il fonctionne en bande X avec une imagerie ISAR, permet la détection de balises SART avec un système d'identification automatique (AIS), et un mode de détection météorologique. Les Do228 seront également dotés de la caméra FLIR Wescam LMX-15. La famille MX-15 comprend une caméra haute définition avec un désignateur laser. Le système d'imagerie Wescam MX-15 EO/IR souvent utilisé sur les drones Predator, est idéal pour les missions de renseignement, de reconnaissance et de recherche et sauvetage à moyenne altitude. La cabine de l'avion sera également rénovée.