Résultats de l'enquête sur la quasi-collision entre un Alpha Jet et un hélicoptère Dauphin

Déroulement de l'incident

Le 30 septembre 2020, un hélicoptère Dauphin de la Marine Nationale se trouve en opération à 176m d’altitude, sur une mission de recherche d'un voilier disparu. Au même moment, un Alpha Jet en vol d’entrainement vole à la même altitude, avec à son bord un élève-pilote et son instructeur en siège arrière. L'avion arrive au-dessus du village de Fouras (Charente-Maritime) alors que l’hélicoptère patrouille au-dessus des plages du village.

Le co-pilote aperçoit l’Alpha Jet et prévient son pilote qui dégage à droite : 8 secondes plus tard, les 2 avions se croisent à une distance de seulement 20 m sur le plan horizontal et 24 m sur le plan vertical. Après avoir contacté le contrôle aérien, les 2 appareils reprennent leur mission.