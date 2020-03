Royaume-Uni : une revue stratégique pour l'industrie

Soutenir l'industrie.

Le gouvernement britannique a lancé les travaux visant à examiner son industrie de défense et de sécurité et ainsi déterminer les forces et les failles de son tissu industriel. L'ambition est de pouvoir identifier des axes d'effort afin de consolider l'industrie britannique et garantir sa compétitivité, dans un contexte post-Brexit.

Accompagner l'innovation.

Si le gouvernement britannique n'a aucun doute quant à la crédibilité et aux capacités de son industrie de défense, il reste conscient que l'époque actuelle nécessite certaines évolutions. En effet, la compétition internationale sur les marchés militaires se fait plus rude qu'auparavant, avec l'émergence de nouveaux acteurs, en Asie notamment. De plus, les évolutions technologiques actuelles nécessitent d'être rapidement prises en compte par les industriels afin de garantir leur compétitivité ainsi que la supériorité technologique du pays. Cette revue évaluera par ailleurs les besoins que pourrait avoir la BITD britannique en matière de RH, en perspective de ses évolutions.

Public – privé.

A partir des conclusions de ces travaux d'évaluation, des solutions devraient émerger visant à apporter un soutien public, étatique, à certaines initiatives privées. « Cette revue va évaluer la façon dont ces défis peuvent être relevés et comment le gouvernement peut travailler avec l'industrie afin de bénéficier de l'ensemble des opportunités » qui se présenteront, ajoute le gouvernement britannique.