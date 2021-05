Royal Navy : Changement de braquet sur l'AEW

Retrait anticipé des Crowsnest

Le 11 mai, la DASA (Defence and Security Accelerator) Britannique déclarait dans un communiqué que le radar « Crowsnest » embarqué sur les Merlin HMA2 de la Royal Navy serait retiré du service avant la fin de la décennie et ce, seulement quelques jours après la mise en service du premier exemplaire. La DASA étant à la recherche d’opportunités permettant d’améliorer la surveillance et la protection des porte-avions et de ses « Littoral Strike Groups ».

Merlin Crowsnest

Le système radar « Crowsnest » est une évolution du radar « Cerberus » qui équipait les Sea King ASaC.7 retirés du service en 2018. 10 kits ont été commandés pour équiper la flotte des 30 Merlin HMA2 de la Royal Navy et ce, pour 330 millions de dollars. Offrant une détection à 360 degré par un balayage mécanique, le radar Searchmaster 2000 de Thales UK avait été choisi pour des raisons budgétaires au détriment des AN /APG-81 et EL/M-2052 de Northrop Grumman et d’Elbit. Disposant d’une interface homme-machine optimisée, il peut suivre jusqu’à 600 cibles dans des configurations air-air, air-sol et air-mer. Les plateformes AEW basées sur des hélicoptères présentent des caractéristiques limitées par rapport aux avions AEW. N’évoluant pas à haute altitude, les capacités du radar sont réduites et l’endurance fortement diminuée en plus d’une fatigue supplémentaire pour les opérateurs. Trois de ses appareils sont actuellement embarqués pour la protection du « Carrier Strike Group » qui devrait prochainement croiser dans les eaux du Pacifique.

Loyal Wingman

Le système Crowsnest serait donc retiré en 2029. Plusieurs solutions sont actuellement à l’étude, mais le Haut-Commandement a fait part de sa volonté de s’équiper d’un radar non-démontable embarqué sur un drone. Cette future plateforme aura pour but d'améliorer la détection et le traitement de l’information tout en réduisant le travail des opérateurs par le recours massif à l'IA. Ce programme fait suite au projet Vixen qui vise à développer un « loyal wingman » spécialisé dans les missions air-air et le ravitaillement en vol.