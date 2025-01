Roxel devient une filiale à 100% de MBDA

Roxel, une filiale MBDA à 100 %

Roxel devient une filiale totalement à part entière du groupe européen MBDA. Après le rachat des 50% de parts détenues par Safran le 19 décembre 2024, MBDA a intégré Roxel comme filiale à 100% du groupe européen de Défense. Cette acquisition vise à renforcer et valoriser les capacités existantes et futures de Roxel et intervient dans une période de croissance et d’investissements majeurs.

"Répondre mieux encore aux enjeux de montée en cadence"

Roxel conserve son autonomie dans la gestion de ses activités et continuera d’honorer ses contrats avec d’autres systémiers et de développer de nouveaux marchés, notamment à l’export. Ce rachat permet d’accélérer le développement de Roxel, de renforcer sa position d’acteur mondial de la propulsion tactique, et de consolider son rôle de champion national en France et au Royaume-Uni. "En renforçant les liens de travail et la coopération entre les équipes des deux sociétés, cette opération est destinée à soutenir l'excellence opérationnelle et industrielle de Roxel. Il s’agit en outre de répondre mieux encore aux enjeux de montée en cadence en lien avec le contexte d'économie de guerre, tant en développement qu’en production", a déclaré Eric Béranger, PDG de MBDA.

Quatre sites de production entre le Royaume-Uni et la France

Historiquement, Roxel est une société franco-britannique issue de la fusion des sociétés Celerg et Royal Ordnance Rocket Motors, en 2003. Leader européen et acteur majeur au niveau mondial dans son domaine, Roxel conçoit, développe, fabrique et fournit des systèmes de propulsion solide et les équipements associés pour tous les types de roquettes et missiles tactiques et de croisière, au profit des forces aériennes, navales et terrestres. Roxel compte quatre sites de production (un au Royaume-Uni, un en région Nouvelle-Aquitaine et deux en région Centre-Val de Loire), ainsi que des bureaux en région parisienne.