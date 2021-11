Rostec dévoile la version sans pilote du Checkmate

Un Checkmate sans pilote

La version sans pilote du Checkmate, le monoréacteur développé par l'avionneur Sukhoi a été présentée dans une nouvelle vidéo publiée le 15 novembre 2021 sur les chaînes YouTube de Rostec State Corporation et de United Aircraft Corporation, ainsi que sur un nouveau site spécialement dédié à l'appareil, ses caractéristiques et performances calculées. Le protagoniste de la vidéo, le commandant des forces aériennes d'un pays étranger, décrit les avantages de l'avion de 5e génération et la philosophie du projet. Le Checkmate développé par Sukhoi, premier avion monomoteur russe de cinquième génération, a été présenté pour la première fois en juillet 2021 au salon aéronautique MAKS-2021. Les principales caractéristiques de l'avion sont sa faible visibilité, son faible coût en heures de vol, son architecture ouverte et ses performances.

« Un véritable avion et non une maquette »

« Il ne s'agit pas d'une maquette mais d'un véritable avion, même si, bien sûr, plusieurs éléments doivent encore être achevés », a déclaré le directeur général de d'UAC, Youri Slyousar s'exprimant sur le Checkmate. « Ce projet n'a qu'un peu plus d'un an », a t-il ajouté et ce n'est que grâce à la modélisation informatique qu'il a été possible de le faire en si peu de temps. Le vol inaugural a été annoncé pour 2023 et l'achèvement des essais préliminaires comme le début de la production sont prévus eux pour 2026-2027.

Des solutions développées sur le Su-57

« Pour tenir un tel calendrier, nous utilisons les solutions développées sur le Su-57, y compris le moteur, l'avionique et les armements », a déclaré Sergueï Chemezov, le président de Rostec Corporation. Le chasseur dispose d'un radar AESA et de viseurs optroniques contre des cibles aériennes et terrestres. Il utilise les mêmes types d'armements que le Su-57 dans une soute centrale et deux autres soutes latérales. Lors de la présentation à Joukovski, la soute principale hébergeait la bombe guidée Grom 9A-7759, d'une portée de 120 km, et le missile supersonique antiradar Kh-58UShKE d'une portée de 245 km.