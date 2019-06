Rolls-Royce va motoriser 16 Airbus A330neo de Cebu Pacific

Le turboréacteur double flux Rolls-Royce Trent 7000 va motoriser 16 nouveaux Airbus A330neo de la compagnie à bas-coûts basée aux Philippines, Cebu Pacific. Rolls-Royce va également fournir à la compagnie aérienne son service de support après-vente TotalCare pour maximiser la disponibilité des appareils.

Basé sur une architecture triple corps, dérivé (très) lointain du RB211, le Trent 7000 a plus de points communs avec le Trent 1000 ten qui motorise le Boeing 787. On retrouve donc un compresseur haute pression à six étages de type blisk (disque aubagé monobloc), un compresseur intermédiaire à huit étages, une turbine à trois étages, un étage haute pression, un intermédiaire et six disques basse pression.

Si le Trent 7000 est un parent proche du Trent 1000 Ten, il existe cependant quelques différences subtiles. elles se situent notamment au niveau du système de prélèvement d'air pour la pressurisation cabine, on trouve également un nouveau boîtier accessoires externe ainsi qu'un nouveau fadec, accompagnés de capotages spécifiques à cette version du turboréacteur.

Par rapport à l'ancien Trent 700, si l'on excepte la consommation améliorée et le niveau de bruit réduit, le taux de dilution a été doublé puisqu'il passe à 10. il participe d'ailleurs amplement aux 10 % de gains en kérosène, 12 % au final si l'on ajoute les améliorations aérodynamiques apportées par Airbus à son appareil. de son côté, le taux de compression passe à 50, il était précédemment de 36 sur le Trent 700.

Fondée en 1996, Cebu Pacific opère des vols vers plus de 60 destinations.