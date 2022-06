Rolls-Royce va lancer une gamme de turbogénérateurs

Rolls-Royce se lance dans le turbogénérateur...

Rolls-Royce annonce officiellement le développement de la technologie des turbogénérateurs, qui comprend un nouveau petit moteur conçu pour les applications hybrides-électriques. Le système constituera une source d'énergie embarquée avec des offres de puissance évolutives et viendra compléter le portefeuille de propulsion électrique de Rolls-Royce, permettant une autonomie accrue avec des carburants d'aviation durables et, plus tard, avec la combustion d'hydrogène.

...Pour une gamme de puissance comprise entre 500 et 1 200 kW

Grâce à la technologie actuelle des batteries, la propulsion entièrement électrique permettra aux aéronefs ADAVe (eVTOL) et aux comuters à aile fixe d'effectuer des vols de courte durée dans et entre les villes et pour le tourisme insulaire dans des endroits comme la Norvège et les îles écossaises. En développant la technologie des turbogénérateurs, qui sera mise à l'échelle pour servir une gamme de puissance de puissance comprise entre 500 kW et 1200 kW, de nouvelles routes plus longues seront ouvertes que les avions électriques à batterie peuvent également prendre en charge.

Un turbogénérateur développé en Allemagne, en Norvège et en Hongrie

Les experts de Rolls-Royce basés en Allemagne, en Norvège et en Hongrie développent la conception du turbogénérateur et travaillent à son intégration dans le système, en veillant à assurer une distribution intelligente de l'énergie pendant le vol. Le turbogénérateur permettra de recharger les batteries après le décollage ou d'alimenter directement les hélices, ce qui permettra aux avions de passer d'une source d'énergie à l'autre en vol. La recherche et le développement de cette technologie sont cofinancés par le ministère allemand de l'économie et des finances. financés par le ministère allemand de l'économie et de l'action pour le climat.

"Rolls-Royce sera le principal fournisseur de systèmes de propulsion et d'alimentation entièrement électriques et hybrides pour la mobilité aérienne avancée et adaptera cette technologie à de plus grandes plateformes. Je tiens à remercier le gouvernement allemand pour son soutien. Dans le cadre de notre stratégie, nous cherchons à offrir une solution durable complète à nos clients. Cela signifie étendre les routes que le vol électrique peut prendre en charge grâce à notre technologie de turbogénérateur. Cela fera progresser le vol hybride-électrique et permettra à davantage de passagers de voyager plus loin à bord d'avions à émissions faibles ou nulles", , a déclaré Rob Watson, Président - Rolls Royce Electrical.