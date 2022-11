Rolls-Royce teste l'ALECSys sur son Boeing 747 d'essais en vol

Phase finale des essais du démonstrateur ALECSys...

Rolls-Royce est entré avec succès dans la phase finale des essais de son moteur démonstrateur ALECSys (Advanced Low Emissions Combustion System, Système avancé de combustion à faibles émissions), cette fois en altitude. Le démonstrateur s'est envolé attaché au banc d'essai volant Rolls-Royce Boeing 747 en décollant de Tucson, dans l'Arizona, aux Etats-Unis. Le programme d'essai a inclus des vols jusqu'à 40 000 pieds ainsi qu'un certain nombre de rallumages du moteur dans différentes conditions, qui ont tous été couronnés de succès. Le système de combustion innovant à mélange pauvre améliore le pré-mélange du carburant et de l'air avant l'allumage, permettant une combustion plus propre du carburant, ce qui entraîne une réduction des émissions de NOX et de particules.

...Après une série d'essais au sol

Le démonstrateur du moteur ALECSys a déjà subi une série complète d'essais au sol, notamment sur le givrage, l'ingestion d'eau, l'opérabilité au sol, les émissions et le fonctionnement avec 100 % de carburant aviation durable (SAF). "Ces essais en vol sont un élément clé de notre volonté d'améliorer non seulement l'efficacité du moteur mais aussi tous les aspects de la performance environnementale. Il s'inscrit dans la stratégie plus large de durabilité de Rolls-Royce, qui comprend également le soutien à l'utilisation accrue de carburants aéronautiques durables (SAF) et la recherche intensive d'architectures et de technologies de propulsion alternatives", a déclaré Simon Burr, directeur du développement et de la technologie des produits, aérospatiale civile, chez Rolls-Royce.

Attaché au programme de démonstration de l'UltraFan

La possibilité de tester en vol la technologie à faibles émissions d'ALECSys permettra de vérifier les performances d'opérabilité en altitude et d'acquérir de l'expérience dans l'exploitation d'un système à combustion pauvre afin de maximiser la maturité avant une future entrée en service. L'ALECSys fait partie du programme de démonstration du moteur UltraFan, qui offre une économie de carburant de 25 % par rapport à la première génération de moteurs Trent. Le programme ALECSys est soutenu par le programme Clean Sky de l'UE et, au Royaume-Uni, par l'Aerospace Technology Institute et Innovate UK.