Rolls-Royce teste avec succès les moteurs mtu à l'hydrogène pur

Rolls-Royce teste avec succès un moteur à hydrogène

Rolls-Royce a annoncé le lundi 16 janvier 2023 qu'elle a réalisé avec succès les essais d'une variante gazeuse à 12 cylindres du moteur mtu Series 4000 L64 fonctionnant avec un carburant 100% hydrogène. Les essais, réalisés par la business unit Power Systems, ont montré de très bonnes caractéristiques en termes d'efficacité, de performance, d'émissions et de combustion. Ces tests marquent une autre étape importante vers l'introduction commerciale de solutions à base d'hydrogène pour répondre à la demande des clients pour une énergie plus durable.

Tobias Ostermaier, président - Stationary Power Solutions, unité commerciale Power Systems de Rolls-Royce, explique "Ce moteur répond à la demande du marché pour des solutions hydrogène dans le cadre de la transition énergétique et sera disponible pour nos clients en tant que source d'énergie fiable et propre pour les groupes électrogènes et les centrales de cogénération."

La première installation de moteurs mtu fonctionnant à 100 % à l'hydrogène est déjà prévue pour le projet de phare enerPort II dans le port intérieur allemand de Duisbourg, dans le cadre du développement d'un approvisionnement énergétique neutre sur le plan climatique pour un nouveau terminal à conteneurs

Des progrès rapides en matière d'efficacité, performance et combustion propre

Depuis plusieurs mois, le moteur à gaz mtu fait l'objet de tests au banc et d'améliorations continues en termes d'efficacité, de performance, d'émissions et de combustion en utilisant 100 % d'hydrogène comme carburant. Grâce à l'hydrogène vert, ces moteurs mtu pourront à l'avenir être exploités de manière neutre en termes de CO2. Pour les moteurs à gaz déjà installés, Rolls-Royce propose une solution de conversion. Andrea Prospero, ingénieur chez Rolls-Royce responsable du développement du moteur à hydrogène, a déclaré:

"Nous sommes très heureux des progrès rapides. Les très faibles émissions du moteur sont bien inférieures aux limites strictes de l'UE, aucun post-traitement des gaz d'échappement n'est nécessaire."

En raison du comportement de combustion différent de l'hydrogène par rapport au gaz naturel, certains composants du moteur, notamment l'injection de carburant, la turbocompression, la conception et la commande des pistons, ont été modifiés dans le moteur d'essai. Cependant, en utilisant des technologies éprouvées au sein du portefeuille de Power Systems, telles que les turbocompresseurs mtu, les soupapes d'injection, ainsi que l'électronique et le contrôle du moteur, le développement du moteur pour utiliser l'hydrogène a progressé rapidement et efficacement.

Premier déploiement pour une alimentation électrique neutre en CO2 à Duisport

Duisport, l'un des plus grands ports intérieurs du monde, travaille avec plusieurs partenaires pour construire un réseau d'alimentation à base d'hydrogène pour son nouveau terminal, prêt à fonctionner en 2024. À l'avenir, la majeure partie de l'électricité requise par le port lui-même sera produite directement sur place à partir d'hydrogène, de manière neutre en termes de CO2. Cela sera réalisé par deux centrales de production combinée de chaleur et d'électricité avec des moteurs à hydrogène mtu Series 4000 (d'une capacité totale installée de 2MW) ainsi que par trois systèmes de piles à combustible mtu (d'une capacité totale installée de 1,5MW).