Rolls-Royce se dote d'un nouveau banc d'essais volant

L'avion sera utilisé pour tester la technologie actuelle et future des moteurs à réaction qui transformera le vol, réduira les émissions et établira de nouveaux repères en matière d'efficacité.

En tant que banc d'essai de vol, ce 747-400 sera équipé des dernières capacités d'essai et, pour la première fois, testera des moteurs qui alimentent à la fois les avions commerciaux et jets d'affaires.

Les nouveaux systèmes obtiendront des données plus rapidement et en quantité supérieures tandis que les technologies seront testées à des altitudes plus élevées et à des vitesses plus rapides, gros avantage du 747 qui est capable d'évoluer à des vitesses dans le domaine du haut subsonique.

Les employés de Rolls-Royce choisiront un nom pour l'avion, qui a servi sa vie avec Qantas nommé Lord Howe Island. Il sera piloté par un équipage de pilotes d'essai spécialisés, qui combinent l'expertise technique avec des décennies d'expérience de vol commercial, militaire et d'essai d'avions.

Le nouvel avion soutiendra la vision Rolls-Royce IntelligentEngine, où les moteurs sont connectés.