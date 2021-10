Rolls-Royce passe aux essais en vol à 100 % de carburant durable

Un Trent 1000 fonctionnant 100 % au SAF...

Rolls-Royce, en collaboration avec Boeing et World Energy, a effectué avec succès un vol d'essai de son banc d'essais volant Boeing 747 en utilisant 100 % de carburant aviation durable (SAF) sur un turboréacteur Trent 1000, après une campagne d'essais au sol qui avait débuté vers la fin de l'an dernier, soit en 2020. L'avion a décollé de l'aéroport de Tucson, en Arizona, en passant par le Nouveau-Mexique et le Texas. Le turboréacteur Trent 1000 -en position n°2- fonctionnant uniquement avec 100 % de SAF, tandis que les trois autres moteurs RB211 fonctionnaient avec du kérosène standard. L'avion est revenu à l'aéroport trois heures et 54 minutes plus tard.

... D'ici 2023

Les premières indications confirment qu'il n'y a pas eu de problèmes techniques, ce qui prouve une fois de plus que le carburant est adapté à un usage commercial. La validation de ce test s'ajoute à ceux qui ont déjà été effectués sur ses moteurs Trent XWB et Pearl, tant au sol qu'en vol. La semaine dernière, l'entreprise a confirmé que tous ses moteurs Trent seront compatibles avec la norme 100% SAF d'ici 2023. Les avions ne sont actuellement certifiés que pour fonctionner avec un maximum de 50 % de SAF mélangé à du kérosène conventionnel et Rolls-Royce continue de soutenir les efforts visant à certifier le SAF non mélangé. Ceci est particulièrement important pour soutenir le développement durable des voyages aériens longue distance, qui nécessitera encore la densité de puissance des turbines à gaz pour les années à venir.

13,62 Mds de litres d'ici 2030

La nécessité d'augmenter de manière significative la production de SAF a été reconnue récemment aux États-Unis par l'administration Biden avec le lancement d'un programme de recherche et de développement. Joe Biden a en effet récemment reconnu la nécessité d'augmenter de manière significative la production de SAF en lançant un "Sustainable Aviation Fuel Grand Challenge" visant à produire trois milliards de gallons de carburant par an (soit 13,62 milliards de litres) d'ici 2030. Cette initiative s'inscrira dans le cadre d'un plan d'action plus large sur le climat de l'aviation qui sera publié dans les prochains mois à venir. La Commission européenne a également créé une proposition ReFuelEU Aviation qui rendrait obligatoire l'incorporation de SAF fournis dans les aéroports de l'Union européenne. Cette proportion passerait à 63 % d'ici 2050.