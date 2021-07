Roketsan travaille sur un missile anti-radar

Missile antiradar

La société Turque ROKETSAN travaille au développement d’un missile antiradar de conception locale baptisé AKBABA (« Vautour » en turc). Les grandes lignes du projet ont été dévoilées lors de l’exercice « Anatolian Eagle », qui se tenait dans la province de Konya. Les caractéristiques de l'AKBABA n’ont toutefois pas été dévoilées.

Substitution

Les autorités turques souhaitent que ce nouveau missile remplace les AGM-88 HARM. Si officiellement celui-ci est destiné au nouvel avion de combat MMU (TF-X), sur lequel Turkish Aerospace Industries travaille actuellement, les AGM-88 équipent eux les avions de combat F-16 C, dont la Turquie est dotée.

GE Offensive

Suite aux sanctions américaines après l'acquisition du S-400, la Turquie a décidé de renforcer sa souveraineté et de ne plus dépendre exclusivement de Washington. Ankara vient de rendre public un autre projet de missile, également conçu par Roketsan, le système de lancement vertical « MDAS » (« National Vertical Launch System ») pour équiper la frégate TCG Istanbul, pour remplacer le Mark 41 Vertical Launching System de Lockheed Martin dont la livraison a été interrompue suite aux sanctions américaines. Mais le missile AKBABA permet surtout à Ankara de renforcer ses capacités dans le domaine de la guerre électronique offensive, et ce après la présentation de son projet d'avion de brouillage Stand-Off HAVA SOJ qui résulte des travaux conjoints de l'électronicien Aselsan et de TAI. 4 appareils de ce type, fondés sur le Global 6000 de Bombardier, entreront en service d'ici 2027.