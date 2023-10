Rogue Space Systems signe un contrat avec l'US Space Force pour sa technologie de fusion de capteurs

Rogue Space Systems a été sélectionné par l'AFWERX pour un contrat sur l'exploitation de capteurs spatiaux.

Rogue Space Systems, entreprise américaine de services spatiaux, a été sélectionnée par l'AFWERX, le département Innovation de l'USAF et de l'US Space Force, pour un contrat sur l'exploitation de la technologie de fusion des capteurs. Rogue met en avant un système de capteurs fusionnant détection de lumière active (LIDAR) et un algorithme de reconstruction 3D en liaison avec ses robots orbitaux Orbots. La flotte de robots en orbites (Orbots™) de Rogue est conçue pour offrir divers services, de l'inspection au transport, dans les satellites de type LEO, MEO et GEO.