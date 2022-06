Rocket Lab visera la Lune le 13 juin

J-12

On l’attendait en février dernier, puis finalement entre le 31 mai et le 22 juin.

Le 31 mai, la société d’origine néo-zélandaise Rocket Lab a annoncé le report d'une semaine le départ vers la Lune de la mission Capstone (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment) : le lancement doit désormais intervenir le 13 juin depuis la péninsule de Mahia, sur la côte-est de l'île du Nord, en Nouvelle-Zélande – et non plus depuis la base Mars de Wallops Island, en Virginie, les opérations de certification de la mise en œuvre d’Electron depuis le territoire américain n’étant pas terminées.

Le microlanceur effectuera pour l’occasion son 27e vol, un mois et demi après la mission « There And Back Again », qui devait au passage inaugurer la récupération du premier étage à l’aide d’un hélicoptère.

Electron sera cette fois équipé du nouvel étage propulsif Photon.

Préparer le retour des hommes sur la Lune

Capstone est un cubesat 12U de 25 kg et de la taille d’un four à micro-ondes, construit pour la Nasa par les sociétés américaines Advanced Space (Boulder, Colorado) et Tyvak Nano-Satellite Systems (Irvine, Californie).

Le démonstrateur doit vérifier la stabilité de l’orbite prévue pour la station cislunaire Gateway, actuellement en cours de construction par les partenaires de la Station spatiale internationale.

L’engin testera également un système de navigation qui mesurera sa position par rapport à la sonde LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) de la Nasa, sans dépendre de stations au sol.

Présentation en vidéo (en anglais sous-titré) disponible sur https://youtu.be/wSwJzy5LXb0