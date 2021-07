Rocket Lab reprend du service pour une mission classifiée

Retour en vol en moins de 2,5 mois

Le microlanceur Electron de la société Rocket Lab était entré en service en mai 2017.

Le 25 mai dernier, à l’occasion de sa vingtième mission, il avait été victime de l’extinction prématurée du moteur de son deuxième étage, entraînant la perte de ses deux passagers, les petits satellites d’observation de la Terre BlackSky Global 8 et 9 (56 kg chacun) de la société américaine BlackSky.

Le premier étage avait néanmoins réussi un amerrissage sous parachute, pour la seconde fois depuis novembre 2020.

L'enquête qui a suivi le vol du 25 mai a révélé un défaut d'allumeur qui a induit une interférence avec le contrôleur du moteur et provoqué la corruption du signal de données pour le système de contrôle du vecteur de poussée (TVC), faisant dévier le véhicule de sa trajectoire.

C’était le troisième échec en vol du microlanceur de la société américaine, créée en 2006 en Nouvelle-Zélande.

Lancements depuis la Virginie repoussés

Le 27 juillet, Rocket Lab a précisé que la vingt-et-unième mission de son microlanceur (la quatrième de l’année) devrait intervenir le 29 juillet entre 6h00 et 8h00 UTC depuis le sud de la péninsule de Mahia, sur la côte est de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Le lancement était initialement prévu depuis le complexe de lancement 2 (LC-2) du spatioport régional de l'Atlantique de la Nasa, situé sur l'île Wallops, en Virginie, mais a été transféré au complexe de lancement 1 (LC-1) de Mahia, la Nasa n’ayant pas terminé la certification du logiciel du système de fin de vol autonome pour les lancements depuis LC-2.

Seconde mission pour l’US Space Force

Il s’agira de placer sur orbite basse un satellite de démonstration Monolith pour le compte de la Space Force américaine, qui avait déjà confié à Rocket Lab l’envoi d’un mini-satellite et de deux cubesats dans le cadre du programme Space Test Program (mission STP-27RD), en mai 2019.

Cette nouvelle mission STP-27RM est présentée comme une mission de recherche et de développement. Selon le communiqué de Rocket Lab, le satellite parrainé par l'Air Force Research Laboratory explorera et démontrera l'utilisation d'un capteur déployable, dont la masse représente une fraction substantielle de la masse totale du satellite, modifiant ses propriétés dynamiques.

L’objectif est de tester la capacité à maintenir le contrôle d'attitude du satellite, dans la perspective d’utiliser des plateformes de satellites plus petites pour la construction de futurs capteurs déployables tels que les satellites météorologiques, réduisant ainsi le coût, la complexité et les délais de développement.

Le satellite est par ailleurs doté d’une plateforme destinée à tester les futures capacités de protection de l'espace.

La mission a été baptisée "It's a Little Chile Up Here" (C'est un peu le Chili ici), en référence au piment vert du Nouveau-Mexique, où est basé le Space Test Program.