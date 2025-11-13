Rocket Lab : nouveau report de Neutron

Les revenus de Rocket Lab continuent de croître avec 155 M$ récoltés au cours du troisième trimestre 2025, soit 48% de plus qu’il y a un an à la même époque. Opérateur et constructeur de la petite fusée Electron , Rocket Lab cumulera un nouveau record de lancements en 2025. Le 74ème tir a eu lieu le 5 novembre dernier avec à bord un satellite radar-SAR du groupe japonais iQPS, un client fidèle car c’était son sixième vol à bord d’Electron.

Hungry Hippo

Si les recettes d’Electron progressent (certains reprochent d’ailleurs la fusée d’être de plus en plus chère), le développement de Neutron prend encore plus de retard sur les promesses très ambitieuses du patron Peter Beck. Quand il avait annoncé le programme en 2021 – en mangeant sa casquette Beck prévoyait un premier vol en 2024, impossible. Rocket Lab a donc annoncé une fois de plus le report du vol inaugural, mais les progrès sont là, avec notamment la finalisation du chantier du pas de tir à Wallops, en Virginie.

Neutron est une future fusée de nouvelle génération, réutilisable, et avec une coiffe qui reste amarrée à l’étage principal. Au moment du vol où ce dernier manque de carburant, la coiffe s’ouvre en deux comme la gueule d’un hippopotame affamé (Hungry Hippo), laisse filer le second étage avec ses satellites passagers, puis se referme avant de revenir se poser sur Terre, toujours attachée au premier étage. Ce concept unique au monde promet d’être intéressant à voir ! Dédiée aux marchés des mégaconstellations satellite, Neutron peut emporter jusqu’à 13 tonnes de charge utile en orbite basse.