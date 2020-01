Dans le cadre du salon CES, qui s'est tenu début janvier à Las Vegas, Robotic Research a présenté une nouvelle version de son drone Pegasus, plus compacte et plus petite. Le Pegasus Mini a ainsi été conçu afin de pouvoir répondre à des besoins multiples des acteurs de la défense, grâce à sa capacité à évoluer dans les airs et sur terre.