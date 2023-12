Roadrunner-M : Anduril sort un nouveau drone antiaérien

Placé dans un "Nest", à savoir un petit conteneur automatique, le Roadrunner-M peut prendre les airs en quelques secondes seulement. Une fois vol, le drone atteint une vitesse subsonique et est très manœuvrable. Grâce à l'intelligence artificielle, l'opérateur ne doit pas piloter le drone lancé car il peut détecter, suivre et intercepter seul - mais sur demande de l'opérateur - la cible voulue. Le rôle de l'IA permet aussi à l'opérateur de faire face seul à une menace multiples, en lançant plusieurs Roadrunner-M. Si trop de drones sont lancés, ceux-ci ne sont pas perdus car ils peuvent revenir sur leur base et atterrir verticalement. Après les avoir ravitaillés en carburant, ceux-ci sont alors prêts à être réutilisés, diminuant de fait, le coût d'exploitation de ce système.

Les caractéristiques propres de cet intercepteur à bas coûts ne sont pas encore connues. En termes de poids, une personne suffit pour transporter le drone. En ce qui concerne sa taille, il est plus petit qu'une personne normale. Développé en architecture ouverte, il peut être modifié afin d'être interopérable avec des radars de défense aérienne ou autres types de capteurs.

Le coût unitaire actuel est de quelque centaine de milliers de dollars mais l'entreprise espère diminuer ce coût une fois que la production en série sera lancée. D'ailleurs, une première commande a été effectuée par un client américain pour une centaine de Roadrunner-M. À noter que si ce drone pourra détruire des drones moins couteux, comme le Shahed iranien, il peut aussi être utilisé contre des avions ou missiles 100 fois plus coûteux que le drone en lui-même.