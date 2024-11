Riyadh Air veut encore plus d'Airbus ou de Boeing

Riyadh Air met les Airbus A350-1000 et Boeing 777-9 en concurrence

La très jeune compagnie aérienne saoudienne Riyadh Air n'a pas fini ses courses ou ses emplettes en matière d'avions. Le transporteur a en effet une nouvelle fois mis en concurrence Airbus et Boeing sur un nouveau lot de long-courriers. Il s'agit cette fois de choisir entre l'Airbus A350-1000 ou le Boeing 777-9. Mais, la double source n'est pas à exclure. Car, Riyadh Air a d'ores et déjà commandé du Boeing 787-9 et de l'Airbus A321neo.

60 Airbus A321neo pour le moyen-courrier

Riyadh Air vient en effet de signer un contrat avec Airbus pour 60 A321neo. Le choix de la motorisation reste encore à faire. Le transporteur a fait le choix de GE Aerospace pour ses futurs Boeing 787-9 et le CFM Leap tient fortement la corde mais rien ne peut être exclu car le volet MRO est aussi important au regard des ambitions du royaume de développer une base industrielle aéronautique civile ayant les savoir-faire les plus larges possibles en termes de produits.

39 Boeing 787-9 pour le long-courrier

Si les premiers Airbus A321neo sont attendus à partir du milieu de 2026 pour s'échelonner jusqu'en 2030, les livraisons de Boeing 787-9 doivent commencer au cours du premier trimestre 2025. Riyadh Air a commandé ferme 39 Boeing 787-9 auxquels s'ajoutent 33 options. Avec des aménagements qui s'annoncent somptueux et intégrant les toutes dernières technologies en termes de services de divertissement et de restauration aux passagers.