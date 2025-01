Riyadh Air va bientôt recevoir son premier avion de rechange technique

Riyadh Air est dans la phase de finalisation de sa préparation au début de ses activités commerciales, cette année, comme elle l'avait annoncé. Avant cela, elle se prépare à recevoir son premier Boeing 787-9 Dreamliner. Néanmoins, il s'agit à ce stade seulement d'un avion de rechange technique loué. Il sera bientôt dévoilé à l’aéroport d’origine de la compagnie aérienne, l’aéroport international King Khalid de Riyad. Alors que les intérieurs de cabine très attendus de la compagnie aérienne devraient être révélés prochainement, cet avion ne comportera pas la nouvelle cabine mais disposera d'un intérieur de haute qualité pour répondre aux attentes des clients.

99 commandes fermes chez Boeing et Airbus

Cet avion est distinct de la commande initiale de 72 appareils Boeing 787-9 Dreamliner (39 commandes fermes et une option d'acquisition pour 33 appareils supplémentaires) et sera utilisé au cours des prochains mois à des fins de formation. Il poursuivra le processus d'obtention du certificat de transporteur aérien (AOC) auprès de l'Autorité générale de l'aviation civile avant de fonctionner comme réserve technique de Riyadh Air pour permettre le démarrage des opérations plus tard en 2025. Rappelons qu'en plus des Boeing 787-9, Riyadh Air a passé une commande ferme de 60 Airbus de la famille A321, dans le cadre de la Future Investement Initiative qui s'est tenue à Riyadh à la fin du mois d'octobre.