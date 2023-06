Riyadh Air fait le buzz à Paris en amont du Salon du Bourget

C'est dans le cadre très prestigieux de l'Hôtel de Crillon à Paris, en amont de l'ouverture du Salon du Bourget le lundi 19 juin, que la toute nouvelle compagnie saoudienne Riyadh Air, a présenté son identité de marque et la livrée de ses avions, alors même qu'elle n'a pas encore de flotte.

Début d'activités prévu en 2025

La compagnie devrait débuter ses activités en 2025 et prévoit de desservir en "full-service" une centaine de destinations à travers le monde à partir de l'aéroport international King Khalid de Riyad. La petite start-up, très en amont du lancement de ses activités, sera d'ailleurs présente sur le statique du Salon du Bourget 2023 avec un Boeing 787 (récupéré auprès de la compagnie China Southern) qui sera présenté avec les premières couleurs de la compagnie mais que l'on ne pourra pas visiter. Riyadh Air précise qu'il s'agit là d'une des deux livrées qui seront utilisées, laissant entendre qu'une autre livrée pourrait être présentée lors du salon aéronautique de Dubaï dont l'édition 2023 doit se dérouler du 12 au 16 novembre de l'année en cours.

72 Boeing 787-9 en commande

Côté flotte, Riyadh Air a pour l'instant une commande en cours auprès de Boeing, pour 72 Boeing 787-9 (39 exemplaires commandés fermes et 33 en option). Avant le salon du Bourget, des rumeurs faisaient état d'une possible commande supplémentaire de 150 Boeing 737 MAX et une quarantaine d'Airbus A350, mais ces commandes devraient venir plus tard, certainement lors du salon de Dubaï. En tout cas, son directeur général, Tony Douglas a annoncé "qu'il n'y aurait pas d'annonces de commandes faites" lors du salon du Bourget 2023.

Les potentialités touristiques de l'Arabie Saoudite

Ce qui est sûr, c'est que les deux ans qui vont s'écouler d'ici le lancement du premier vol de Riyadh Air vont être mis à profit pour un long plan de communication. Néanmoins, la compagnie ne cache pas ses ambitions et prévoit d'avoir un réseau de 100 destinations à l'horizon 2030. Tony Douglas avance plusieurs arguments pour le lancement de la compagnie. Pour l'instant 93% du trafic opéré au départ de Riyad est en point à point et la capitale saoudienne est largement sous-desservie pour le moment. Par ailleurs, la superficie du territoire saoudien correspond à la moitié de l'Europe occidentale, et la distance entre Riyad et Djeddah (deuxième ville du pays et fief de la compagnie Saudia) est la même que la distance qui sépare Londres de Rome, ce qui signifie qu'il y a un vrai potentiel pour un deuxième transporteur national. L'Arabie Saoudite a aussi de nettes potentialités pour son trafic domestique. 35 millions de personnes vivent dans le royaume, soit bien plus que dans d'autres pays proches comme le Qatar (2,8 millions d'habitants) ou les Emirats Arabes Unis (9,5 millions d'habitants). D'ici 2023, la population de Riyad elle-même, devrait doubler passant de 8 à 15 millions d'habitants. Rappelons enfin que l'Arabie Saoudite est engagée dans un vaste développement de son tourisme et ambitionne d'attirer 100 millions de visiteurs touristiques d'ici 2030.