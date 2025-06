Riyadh Air et Air France-KLM signent un accord de coopération stratégique

Riyadh Air, la nouvelle compagnie aérienne nationale d’Arabie Saoudite, et le Groupe Air France-KLM ont signé un protocole d’accord (MoU) visant à établir une coopération stratégique. Cet accord représente une avancée significative pour l’amélioration de la connectivité aérienne mondiale offerte aux passagers voyageant entre Riyad, Paris, Amsterdam, et effectuant des correspondances vers d’autres destinations.

Riyadh Air devrait se lancer d'ici la fin de l'année

L’accord a été signé lors de l’assemblée générale 2025 de l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA), par Tony Douglas, le PDG de Riyadh Air, et Benjamin Smith, Directeur général du groupe Air France-KLM, Benjamin Smith. Il pose les bases d’un partenariat dynamique. Sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires requises, cette coopération vise à introduire progressivement un large éventail d’avantages destinés aux clients, et ouvrira de nouvelles opportunités en Europe occidentale, en Amérique du Nord et du Sud, au Moyen-Orient, en Asie et au Royaume d’Arabie Saoudite.

Cette alliance stratégique vise en priorité à renforcer la connectivité du réseau aérien. Les deux partenaires uniront leurs forces pour maximiser les opportunités de correspondance futures via le hub de Riyadh Air à Riyad d’une part, et via ceux d’Air France-KLM à Paris- Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol d’autre part. L’ouverture récente par Air France d’une liaison directe entre Paris-Charles de Gaulle et Riyad, en complément de la liaison Amsterdam-Riyad déjà offerte par KLM, reflète ainsi l’engagement des partenaires à élargir les options de voyage de et vers l’Arabie Saoudite. Riyadh Air ambitionne de lancer ses premiers vols d'ici la fin de l'année 2025. Elle vise une centaine de destinations et elle aura pour débuter une flotte de 60 Airbus A321neo et 39 Boeing 787-9 (avec des options pour 33 appareils supplémentaires).