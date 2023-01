Réunion spatiale au sommet à Bruxelles

Organisée par le cabinet Business Bridge Europe, cabinet de conseil belge spécialisé dans les affaires publiques européennes, la quinzième édition de l’European Space Conference a démarré ce 23 janvier au Palais Egmont, à Bruxelles, en Belgique.

Pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, elle accueillait l’ensemble des participants en présentiel.

Cette conférence annuelle sur la politique spatiale européenne porte sur les enjeux pour l’industrie spatiale européenne, au lendemain de la Conférence ministérielle CM 22 de l’Agence spatiale européenne et dans un contexte géopolitique marqué notamment par la guerre en Ukraine et la délicate situation des lanceurs européens, à l’image du thème retenu : sécuriser le futur de l’Europe dans l’espace.

La première séance de débats a été ouverte par les discours de Josep Borell Fontelle, haut représentant et vice-président de la Commission Européenne, et Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, en charge notamment des questions spatiales (via un message vidéo pour ce dernier).