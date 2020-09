Retrouvailles d’astronautes français 35 ans après leur sélection

Sept candidats

L’information avait été publiée le 14 septembre 1985 dans les colonnes d’Air & Cosmos : quatre jours auparavant, le Cnes avait présenté à la presse les membres de sa deuxième sélection d'astronautes.

Une photo de groupe avait alors été prise sur les marches du siège de l’agence française, dans le quartier des Halles à Paris.

Y figuraient, de gauche à droite : Jean-François Clervoy (qui effectuera trois vols navette, dont un vers la station russe Mir), Jean-Jacques Favier (un vol navette), Claudie André Deshays, devenue Haigneré (deux vols Soyouz, vers Mir et la Station spatiale internationale), Jean-Pierre Haigneré (deux vols Soyouz vers Mir, dont un séjour de longue durée), Frédéric Patat (écarté pour légère myopie et devenu professeur de biophysique au CHU de Tours), Michel Tognini (un vol Soyouz vers Mir et un vol navette) et Michel Viso (non affecté et devenu responsable des programmes d'exobiologie au Cnes).

Initiative rare

Trente-cinq ans plus tard, nous les avons réunis sur les mêmes marches du siège du Cnes, pour une photo anniversaire.

Tombant momentanément le masque (et la cravate pour les hommes), ils ont posé avec la même attitude, en laissant un espace pour Jean-Jacques Favier qui n’avait pas pu se libérer mais a fait faire de son côté un portrait en pied, afin de pouvoir être rajouté sur l’image.

C’est probablement la première fois au monde qu’un groupe d’astronautes national se retrouve plusieurs années après sa sélection pour refaire une prise de vue.