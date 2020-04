Retour sur Terre du vaisseau Soyouz MS 15

D’un confinement à l’autre

Les occupants du Soyouz MS-15 – le Russe Oleg Skripotchka, l’Américaine Jessica Meir et l’Américain Andrew Morgan – se sont posés ce 17 avril à 5 h 17 UTC dans les steppes du Kazakhstan, 3 heures et 24 minutes après s’être séparés de la Station spatiale internationale.

Oleg Skripotchka et Jessica Meir, qui avaient rejoint l’ISS le 25 septembre dernier à l’aide du Soyouz MS-15, retrouvent la pesanteur terrestre après 204 jours, 15 heures et 19 minutes de vol ; Andrew Morgan, qui était arrivé le 20 juillet précédent avec le Soyouz MS-13, boucle pour sa part une mission de 271 jours, 12 heures et 48 minutes, s’attribuant ainsi la quatrième place dans le classement américain des missions de longue durée.

Pour des raisons de prévention liées à la pandémie de coronavirus, les astronautes ne vont pas rentrer chez eux comme à l’accoutumée en passant par Jezkazgan ou Karaganda, mais par Baïkonour.

Prochaine relève en octobre

Arrivés le 9 avril dernier à bord du Soyouz MS-16, les Russes Anatoli Ivanishine et Ivan Wagner, et l’Américain Chris Cassidy forment désormais l’Expedition 63 de l’ISS, qu’ils vont occuper durant les six prochains mois.

A part l’éventuelle visite des quatre occupants du premier vaisseau Crew Dragon habité de SpaceX (toujours programmée entre mi- et fin mai), le trio ne devrait pas voir de nouveaux visages avant la relève assurée par le Soyouz MS-17, le 14 octobre prochain.