Retour sur la Lune : cinq startups pour intégrer l'incubateur TechTheMoon

Répondre aux enjeux d'une présence prolongée sur la Lune

Arrêtons un peu avec Mars et concentrons nous sur la Lune qui n'est qu'à trois jours de vol de la Terre, max. Le CNES et son partenaire Nubbo viennent de présenter cinq startups qui ont été sélectionnées pour intégrer l'incubateur lunaire TechTheMoon parmi une douzaine de candidatures. Enjeu de la sélection : la capacité à répondre aux enjeux spécifiques de la présence prolongée d'hommes et de femmes sur la Lune dans la perspective de premières missions humaines sur la Lune prévues à horizon 2024 et d'une présence durable en autonomie dès 2030.

Répondre à des critères bien précis

L’appel à candidature lancé en juin lors de la signature de ce partenariat le CNES entre Nubbo visait à faire émerger des projets répondant à des problématiques « infrastructures », « ressources » et « supports vie ». Les startups candidates devaient répondre aux critères suivants : validation du produit minimum viable pour la Lune réalisable sous 12 mois, hypothèse de business model terrestre viable à 12 mois, disponibilité à temps plein du porteur de projet principal et installation de la startup en Occitanie.

Cinq startups en incubation pour 12 mois

Les cinq startups, qui sont entrées en incubation pour une période de 12 mois avec l'accompagnement des équipes dédiées de Nubbo et du CNES, sont les suivantes : ANYFIELDS (visualisation des rayonnements électromagnétiques et de mesure de la performance des antennes), METIS (analyse in situ de composants et équipements), ORIUS TECHNOLOGIES (production de végétaux en environnement spatial), SPARTAN SPACE (habitat lunaire gonflable et mobile), et THE EXPLORATION COMPANY (véhicule orbital lunaire réutilisable) .